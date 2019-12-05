ليبيا.. هدوء حذر غداة أصوت مدفعية هزت طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة الليبية طرابلس، صباح الخميس، غداة دوي قصف مدفعي هز الأحياء الجنوبية، وسمع صداه وسط العاصمة بشكل واضح.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن أصوات المدفعية بدأت في ساعات الصباح أمس، واستمرت حتى فجر الخميس، مشيرًا إلى استمرار الهدوء في محاور القتال خاصة محور الخلاطات الذي شهد خلال اليومين الماضيين مواجهات عنيفة.

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وأمس الأربعاء هزت أرجاء العاصمة الليبية طرابلس، أصوات مدفعية ثقيلة غير معلومة المصدر، بحسب مراسل الخليج 365.

ورجحت مصار عسكرية، لمراسل الخليج 365، أن أصوات المدفعية تشير إلى تبادل القصف بين قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسمع فيها أصوات مدفعية بشكل مكثف إلى هذا الحد في طرابلس، وسط مواجهات مسلحة تجري بين الحين والآخر بعمارات الخلاطات جنوبي العاصمة.وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

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