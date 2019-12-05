المحكمة الجزائية تبرئ مغرداً من الإضرار بالجهات الحكومية

صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت المحكمة الجزائية بمنطقة الجوف حكماً يقضي ببراءة مغرّد انتقد عمل بعض الجهات الحكومية بمحافظة القريات على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء حكم المحكمة وفقاً لـ”عكاظ”، أن الاتهامات الموجهة للمدعي عليه في لائحة الدعوى لم تثبت إدانته بالإضرار بالغير. وكانت بعض الجهات الحكومية قد اتهمت مغرداً بنشر تغريدات وأخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي ما تسبب في الإضرار بالآخرين.

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