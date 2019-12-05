تويتر يعتزم إضافة خاصية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتزم تويتر إضافة خاصية "إحياء ذكرى" الحسابات التي مات أصحابها قبل بدء حذف الحسابات غير النشطة على الموقع.



وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن موقع تويتر أعاد النظر في سياسة التعامل مع الحسابات غير النشطة بعد أن تلقى الكثير من الرسائل من المستخدمين الذين يريدون إيجاد طريقة لـ "إحياء ذكرى" حسابات المستخدمين الذين ماتوا وبالتالي الإبقاء عليها قبل بدء تفعيل خطة حذف الحسابات غير النشطة والتي تستهدف تقديم "معلومات أكثر دقة ومصداقية" عن خدمة تويتر.

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يذكر أن موقع تويتر يعتبر أن أي حساب لا يفتحه صاحبه لمدة ستة أشهر حساباً غير نشط وبالتالي يمكن حذفه. وأشار الموقع إلى أن هذه السياسة لم يتم تطبيقها حتى الآن، مضيفا أنه سيبدأ حذف الحسابات غير النشطة جزئيا في دول الاتحاد الأوروبي وبما يتفق مع قوانين حماية الخصوصية المحلية في كل دولة. في الوقت نفسه فإن الموقع أشار إلى أنه لن يحذف أي حسابات غير نشطة قبل أن يطور طريقة لضمان استمرار الحسابات التي مات أصحابها من خلال تفعل خاصية "إحياء الذكرى".

وذكر موقع تويتر أنه قد يمدد أو يعيد تحديد سياسة التعامل مع الحسابات لكي يتأكد من أنها تتوافق مع قوانين حماية الخصوصية العالمية، وأنه لن يبدأ تطبيق هذه السياسة قبل نشرها على نطاق واسع والتأكد من أنها تحوز موافقة أغلب المستخدمين.

يذكر أن فيس بوك كان قد قدم في وقت سابق خاصة "إحياء الذكرى" للحسابات التي مات أصحابها أيضاً والتي تتيح للمستخدم تحديد جهة أو شخص ما يمكنه إدارة حسابه بعد وفاته، حيث يصبح الحساب في هذه الحال مكانًا للأصدقاء والعائلة للاجتماع ومشاركة الذكريات بعد رحيل الشخص.

كما تتسم الحسابات التي يتم إحياء ذكراها على موقع فيس بوك بميزات، مثل ظهور عبارة "في قلوبنا" بجوار اسم الشخص على صفحته الشخصية، وبناء على إعدادات خصوصية الحساب، يمكن للأصدقاء مشاركة الذكريات على يوميات الحسابات التي يتم إحياء ذكراها.