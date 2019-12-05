- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة Doogee الصينية تطلق هاتفها الذكي S95 Pro والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة Doogee الصينية هاتفها الذكي S95 Pro المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر حوالي 400 دولار أمريكي.
ويدعم الهاتف فئتي الحماية IP68 وIP69K، وهو ما يعني أن الجهاز يستطيع الصمود تحت الماء لمدة 20 دقيقة وعلى عمق 3 أمتار، فضلا عن أن الجهاز يتوافق مع المعيار العسكري MIL-STD-810G.
ويأتي الهاتف الجديد بشاشة FHD+ قياس 6.3 بوصة، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، وثلاث كاميرات خلفية: الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، مع 8 ميجابيكسل لكاميراتي الزاوية الواسعة والزووم.
ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل Android 9.0 Pie وينبض بداخله المعالج Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.
ولعل أكثر ما يميز الهاتف الجديد البطارية سعة 5150 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن تمديدها عن طريق غطاء خاص سعة 3500 مللي أمبير ساعة، لتصل السعة التخزينية الكلية إلى 8650 مللي أمبير ساعة، تؤهل الجهاز للعمل عدة أيام دون انقطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة Doogee الصينية تطلق هاتفها الذكي S95 Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.