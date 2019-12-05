شركة Doogee الصينية تطلق هاتفها الذكي S95 Pro

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة Doogee الصينية هاتفها الذكي S95 Pro المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر حوالي 400 دولار أمريكي.



ويدعم الهاتف فئتي الحماية IP68 وIP69K، وهو ما يعني أن الجهاز يستطيع الصمود تحت الماء لمدة 20 دقيقة وعلى عمق 3 أمتار، فضلا عن أن الجهاز يتوافق مع المعيار العسكري MIL-STD-810G.

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ويأتي الهاتف الجديد بشاشة FHD+ قياس 6.3 بوصة، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، وثلاث كاميرات خلفية: الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، مع 8 ميجابيكسل لكاميراتي الزاوية الواسعة والزووم.

ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل Android 9.0 Pie وينبض بداخله المعالج Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.

ولعل أكثر ما يميز الهاتف الجديد البطارية سعة 5150 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن تمديدها عن طريق غطاء خاص سعة 3500 مللي أمبير ساعة، لتصل السعة التخزينية الكلية إلى 8650 مللي أمبير ساعة، تؤهل الجهاز للعمل عدة أيام دون انقطاع.