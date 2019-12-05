تعرف على حل البقع الصّلعاء في اللّحية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني الكثير من الشّباب من بقع صلعاء في اللّحية تكون بحجم عملة معدنيّة. وقد يزداد حجم هذه البقع مع مرور الوقت.



هذه البقع هي نوع من أنواع داء الثّعلبة الذّي هو عبارة عن مرض مناعة ذاتيّة. ولا يعرف العلماء سببه بعد ولكن يرجّح ان يكون له عامل وراثيّ.

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ولا وجود لعلاج دائم لهذا المرض الّا انّه يمكن التّعامل معه بعدد من الطّرق:

- استخدام حقن أو حبوب كورتيزون يخفّف من عوارض المرض

- استخدام ادوية مثيرة للحساسيّة لتحفيز نموّ الشّعر

- عدم التّعرض للشّمس وحماية البقع من أشعّتها عبر استخدام واقي الشّمس والأوشحة والقبّعات

- استخدام المكياج لتخبئة البقع الصّلعاء

- الاسترخاء لأنّ التّوتر قد يزيد ظهور هذه البقع