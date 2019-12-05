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مفاجأة.. لا ترمي "أرجل الدجاج" بعد اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

مفاجأة.. لا ترمي

متابعات_الخليج 365

يوجد كثير من الأطعمه والوجبات الصحية التى لها تأثير إيجابي على صحة الانسان وكثير من الاشخاص يبحثون عن هذه الأطعمة ليتفادوا بعض الأمراض الجسدية والصحيه ومع البحوث الطبيه وجدو وجبة لها فائدة عظمى.

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وهذه الوجبة كانت مفاجأة للجميع ولم يتخيلها أي شخص ولم تعرف أنها مفيدة ومعظم الناس كانوا  يلقونها في القمامة دون إستغلالها أوإعطائها للحيوانات كطعام لهم وهي ما تسمى بأرجل الدجاج ولكن صرح الاطباء عن فائدة أرجل الدجاج وهي فائدة عظمى . لانها تؤثر إيجابياً على وظائف الدم بالجسم وتعالج فقر الدم لمن يصابون به بعض الاشخاص .

 

واكدت ايضا البحوث العلمية في اليابان ان هذه الوجبة لها فائدة كبيرة لانها تحتوى على مادة طبية نشطة ولزجه وهي مادة الكولاجين الذي يفيد الجسم بالقوة والحديد اللازم للجسم وتنظيم الضغط اذا كان منخفض او مرتفع وتعالج الدم بشكل مذهل وخاصة الضغط .

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