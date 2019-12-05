ما هي أعراض الكهرباء الزائدة في المخ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كهرباء المخ أو الدماغ هي حدوث خلل وعمل غير منتظم في الإفراز الكهربائي الموجود في الدّماغ؛ أي إنّه توجد بعض التذبذات الموجودة في الدماغ الّتي تكون عن طريق الاندفاع الزائد أو سرعة زائدة، وتدلّ هذه الزيادة في كهرباء الدماغ على وجود حالة من الصّرع.



توجد العديد من الموجات الكهربائيّة الموجودة في الدماغ وتقسم إلى أربعة أنواع هي (بيتا، وسيتا، ودلتا، وألفا) وتوجد في نطاقٍ مختلف يبدأ من ثلاثة وينتهي في أربعة عشر مثلاً.

إنّ النسبة الطبيعيّة هي من 9 - 10 إذا كان ذلك في نطاق موجة ألفا التي تعدّ الموجة الأساسيّة. وينشأ الخلل في العمليّة الكهربائية الموجودة في الدماغ نتيجة تشكّل ما يُسمّى بالبؤرة الصرعيّة التي تكون مصابةً؛ حيث تبدأ المشكلة في البؤرة الصرعيّة ثمّ تعمّم لتشمل النشاط الكهربائي الدماغي كاملاً ممّا يسبّب إصابة المريض بزيادة شحنات الدماغ، وهو مرض الصّرع الّذي يسبّب تشنّجاتٍ مختلفة وفقدان الوعي؛ حيث إنّ الصرع ينقسم إلى قسمين: الأوّل يسمّى الصرع الأصغر الّذي يصاب به الأطفال ويسبّب فقدان الوعي لفترةٍ قصيرة ثمّ استرداد الوعي، والنّوع الثاني يُسمّى الصرع الأكبر الّذي يسبّب تقلّصات ورجفان في كافّة عضلات الجسم.

أعراض وجود الشحنات الكهربائيّة الزائدة قد يكون سبب الإصابة بمرض الصرع أوليّاً مثل: العامل الوراثي، والتاريخ العائلي مع مرض الصّرع، وقد يكون السبب ثانويّاً مثل: إصابة أعصاب الدماغ بخللٍ أو تلف.

والأعراض الّتي تظهر على الشخص المريض المصاب بزيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ هي:

- ظهور تشنّجات ورعشة في المريض. الشعور بتشنّج يصيب الحنجرة في الليل.

- ظهور اضطرابات في الكلام لدى الأطفال مثل: التأتأة والرأرأة وتأخّر الكلام وتردّد وصعوبةً في النطق أيضاً.

- الشعور بصعوبةٍ في التنفّس خلال أوقات الليل.

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- الشعور بألمٍ وخدرانٍ وتنميل في أعضاء الجسم المختلفة.

- الشعور بالدوخة المستمرّة والصداع المستمر.

- ظهور اضطرابات في الرؤية.

- الهلوسة السمعيّة.

- الهلوسة البصريّة.

- اضطرابات في النوم والأرق والقلق.

- عدم التركيز.

- الإحباط والاكتئاب.

- فرط النشاط الحركي.

- الغثيان والقيء المستمر.

- اضطراب ونقص في السمع.

- السلس البولي.

- الهيجان.

- اضطراب في درجة حرارة الجسم.

- اضطراب في السلوك والتصرّفات العنيفة غير الطبيعيّة.