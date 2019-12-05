بحث تطبيق جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في الأردن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل وزير التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور تيسير النعيمي في مكتبه بالوزارة مؤخراً، الدكتور حمد الدرمكي، أمين عام جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، وذلك في إطار زيارة إلى المملكة، لمناقشة انضمام الأردن للجائزة في دورتها الثالثة، وتطبيق الجائزة وآليات العمل ونشر معاييرها في الميدان التربوي الأردني.

وأكد النعيمي عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بدولة الإمارات الشقيقة، والتي أرسى قواعدها قيادتا البلدين الحكيمتان.

وعبّر عن أهمية انضمام الأردن للمشاركة في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، مؤكداً سعي الوزارة إلى تعزيز أواصر التعاون التربوي القائم بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما أكد الدكتور النعيمي حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة في الجائزة بدورتها الثالثة 2020/2019، مشيراً إلى أن انضمام الأردن للجائزة يتيح لمعلمينا منافسة أقرانهم، وإبراز قدراتهم وخبراتهم وإظهار ما يتمتعون به من مهارات ابتكارية، لتنعكس بالنهاية على الغرفة الصفية وتعزيز جودة التعليم.

من جانبه، أشاد الدكتور حمد الدرمكي بالنظام التربوي الأردني، وما حققه من إنجازات رائدة على المستويين المحلي والإقليمي، والمستوى الرفيع للمعلم الأردني ومكانته في المنظومة التعليمية.

وأكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين خاصة في المجالات التربوية والتعليمية، وقدم عرضاً عن دور الجائزة في إثراء العملية التعليمية من خلال قدرتها على إحداث قفزات استثنائية في مساراتها، بما يسهم في تحقيق توجهاتها نحو نهضة تنموية شاملة، يشكل التعليم عمودها الفقري، وركيزة نحو انطلاقات هائلة في كل مناحي الحياة ومجالاتها.