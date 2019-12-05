شكرا لقرائتكم خبر عن أعداد كبيرة من المتظاهرين العراقيين يتوافدون على ساحة التحرير فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام عراقية، الخميس، توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمنى تأكيده توافد أعداد كبير من متظاهرى شارع فلسطين والحبيبية والشعب وصلوا قبل قليل لساحة التحرير وسط بغداد.
وأكد المصدر الأمنى العراقى أن الوضع فى ساحة التحرير جيد بسبب عدم وجود أى احتكاك بين المتظاهرين وقوات الأمن.
يذكر أن تظاهرات حاشدة انطلقت اليوم فى مناطق الحبيبية والشعب وشارع فلسطين فى العاصمة بغداد تضامنا مع متظاهرى التحرير، ما أدى إلى قطع مؤقت لعدد من الطرق الرئيسية أمام حركة السير.
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