شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تداعيات مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم فى بروكسل تداعيات مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

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كان الاتحاد الأوروبي قال في بيان أمس إن "الاتحاد الأوروبي يقف متضامنا بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه"، مضيفا:"على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما شدد المجلس الأوروبي مرارا".

وطالب الاتحاد الأوروبي، حكومة الوفاق الليبية وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

يشار إلى أن السراج وقع اتفاقا مع تركيا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط.