شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 10 آلاف زائر لصرح زايد فى احتفالات اليوم الوطنى الإماراتى الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك «صرح زايد المؤسس» في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ48، بمشاركة أكثر من 10.000 زائر للصرح من مختلف ثقافات العالم، وذلك إحياءً لمآثر الشيخ زايد آل نهيان، وإرثه العريق وقيمه النبيلة التي ما زالت تنير درب النمو والتقدم في دولة الإمارات.

ووفقا لصحيفة البيان، يعكس احتفاء الصرح بهذه المناسبة الوطنية، قيمته كصرح ثقافي وطني يخلد سيرة الوالد المؤسس، ويقف شاهداً على تاريخ حافل بالطموح، ارتبط بمؤسس الدولة وباني نهضتها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وحاضر دولة تسير بخطى حثيثة ثابتة نحو التميز والنجاح، في ظل القيادة الرشيدة؛ الأمر الذي جعله يحتل مكانة خاصة في نفوس المواطنين والمقيمين.

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وتضمن احتفال الصرح فعاليات هدفت لتعميق مشاعر الانتماء للوطن، حيث خصص جولات ثقافية اطلع من خلالها الزوار على إرث الوالد المؤسس وتاريخ الاتحاد وما تمثل هذه المناسبة من قيمة وطنية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، كما نظم الصرح بالتعاون مع الأرشيف الوطني معرض «شعب في قلب قائد» للصور، سلط الضوء على مشاركة الوالد المؤسس أبناء الإمارات احتفالاتهم بذكرى الاتحاد، وغيرها من المناسبات والمحافل التي عبرت عن تلاحم الوالد المؤسس مع أبناء الشعب.

وتضمن المعرض صوراً لزايد ولشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تبرز سيره على نهج الوالد المؤسس في قربه من المواطنين ومشاركتهم الأفراح والمناسبات، كما عزز احتفاء الصرح بهذه المناسبة الوطنية، قيمة التسامح المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات.



