شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق "مهرجان الظفرة 2019" الاثنين المقبل.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق الإثنين المقبل فعاليات مهرجان الظفرة 2019 بدورتها الـ 13، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك من مدينة زايد بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 9 وحتى 25 ديسمبر الجاري.

وعقدت اللجنة مؤتمراً صحفياً وألقى عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة كلمة قال فيها: إن إمارة أبوظبي وبتوجيهات ودعم من القيادة الرشيدة خطت خطوات كبيرة وواثقة في سبيل الحفاظ على الموروث الثقافي العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصونه للأجيال القادمة وليكون رافدا من روافد الحضارة الإنسانية.

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ويأتى المهرجان على صعيد الحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل ودعمه عبر تأسيس العديد من المؤسسات والمهرجانات والبرامج التراثية التي تسلط الضوء على الموروث الأصيل لدولتنا.

ويشهد المهرجان أكبر تجمع لملاك الإبل من خلال مزاينة الإبل والتي تشمل 81 شوطاً خصص لها 695 جائزة، إلى جانب مئات الجوائز المخصصة للعديد من المسابقات والمزاينات التراثية والشعبية، وجوائز يومية مقدمة لزوار المهرجان من خلال الفعاليات المتنوعة في سوق الظفرة التراثي.

ووفقا للقائمين على المهرجان فان" مهرجان الظفرة" أصبح حدثاً عالمياً بما يقدمه من فعاليات تدعو إلى التسامح والتعايش، واحتفالا تراثيا وطنيا بامتياز لاحتضانه عناصر التراث الإماراتي، ويستقطب اهتمام الزوار والسياح ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، ما أسهم في ترسيخ اسم منطقة الظفرة على الخريطة السياحية العالمية، فضلا عن تفعيل الحركة الاقتصادية في المنطقة وخلق سوق تجاري لبيع وشراء الإبل ما يعود بالنفع على أهالي المنطقة وزوارها.