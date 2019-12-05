شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تحتفى باليوم العالمى للتطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفى الإمارات، الخميس، باليوم العالمى للتطوع، الذى أقرته هيئة الأمم المتحدة فى 5 ديسمبر من كل عام.

ويهدف الاحتفاء للتركيز على مفهوم التطوع وجهوده ودوره فى تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الطارئة والكوارث الطبيعية والضغوط المعيشية بمختلف أشكالها، إضافة إلى أهميته في تعزيز مفاهيم التكاتف والتعاون الإنسانى.

وقال موقع "العين الإماراتى"، إن هذه المناسبة تأتى فى الوقت الذى أصبحت فيه الإمارات طرفاً فاعلاً فى تفعيل جهود العمل التطوعى على الصعيدين الإقليمى والدولى، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المهمة، التى تقدم خدمات مجتمعية في مختلف المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية والبيئية والثقافية.

وتستمد التجربة الإماراتية فى العمل التطوعى قوتها من عدة اعتبارات رئيسية أولها إيمان القيادة السياسية بقيمة العمل التطوعى، كونه رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته، وثانياً وجود منظومة قوية من المؤسسات المتخصصة تعمل بنجاح فى شتى مجالات العمل التطوعى وفى طليعتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتى.

أما ثالث هذه الاعتبارات فهو الثقافة المجتمعية، إذ يمثل العمل التطوعى أحد أبرز أوجه التكافل والتلاحم الذى يتمتع به أبناء الإمارات، الذى يعكس مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية.

وأقر المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى فى أبريل 2018 مشروع قانون اتحادى بشأن العمل التطوعى، الذى حدد الشروط الواجب توافرها فى المتطوع الطبيعى، وشروط وضوابط تطوع الأشخاص الاعتباريين، كما حدد شروط وضوابط تطوع الأشخاص الزائرين للإمارات.

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وتزخر التجربة الإماراتية فى العمل التطوعى بالإنجازات والنجاحات التي حققتها مجموعة من المؤسسات والهيئات التطوعية في جميع أنحاء البلاد.

وتعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتى إحدى أبرز المؤسسات في مجال جذب المتطوعين وإشراكهم في الأنشطة التي تدعم المجتمع على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بصورة فردية أو جماعية تابعة للهلال لتوزيع الأدوار التطوعية.

وتلعب المنصة الوطنية للتطوع "متطوعين- إمارات"، التي تم تطويرها من قبل مؤسسة الإمارات بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع دوراً بارزاً في ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الإمارات.

ووصل عدد المسجلين في المنصة إلى 452 ألفاً و52 متطوعاً ومتطوعة، وذلك حسب أحدث إحصاءات الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة.

وتوفر المنصة لجميع الأعضاء المنتسبين 7998 فرصة تطوعية في أكثر من 504 مؤسسات على مستوى الإمارات، فيما بلغ عدد الساعات التطوعية لمنتسبي المنصة إلى 3 ملايين و486 ألفاً و894 ساعة.

وتعد "تكاتف" واحدة من أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في جميع أنحاء دولة الإمارات، إذ تقدم لشباب الوطن فرصاً هادفة للتطوع في قضايا اجتماعية مهمة وتشجعهم على الخدمة المجتمعية العامة.

ويساعد البرنامج على تعزيز قيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والخدمة العامة والتمسك بالنزاهة والأخلاق والمشاركة المجتمعية.