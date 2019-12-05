دراسة: الحليب اليومي يساعد على إنجاب طفل أطول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

للحليب فوائد صحية عديدة خاصة أثناء فترة الحمل، فهو مصدر هام للكالسيوم الذي يحتاجه الجنين لنمو عظامه. عادة يحصل الجنين على احتياجاته من مخزون الكالسيوم في جسم الأم، لذلك تحتاج الحامل إلى تعويض استنزاف الكالسيوم من جسمها للحفاظ على صحة عظامها وأسنانها.



لكن إلى جانب هذه الفائدة بينت إحدى الدراسات نشرتها المجلة الأوروبية للتغذية السريرية في وقت سابق أن شرب الحليب يومياً أثناء الحمل يمكن أن يؤثر على طول قامته عند الولادة ولاحقاً عندما يكبر.

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تتبعت الدراسة الدانماركية بيانات 685 امرأة حامل لمدة (20 عاماً)، والتي تضمنت معدل استهلاك الأم للحليب وطول الطفل عند ولادته ثم طوله عندما يبلغ (20 عاماً)، وقام الباحثون بضبط عوامل الطول والعمر ووزن الجسم.

تبين أن الأمهات اللاتي كن يشربن أكثر من 148 ملل يومياً من الحليب قليل الدسم أنجبن أطفالاً أطول قامة ممن شربن كمية أقل من ذلك من الحليب.

بحسب العلماء يحفّز شرب الحليب نمو عظام الطفل وهو جنين، ويساعد على زيادة الطول والوزن عند الولادة، ويعتقد أن هذا التحفيز يؤثر على عملية نمو الطفل لاحقاً حتى فترة البلوغ.