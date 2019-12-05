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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. سيدة تضع الخل والملح بالغسالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
الغسالة هي أحد اهم الادوات الكهربائية استخداما في المنزل واكثرها استخداما وتقريبا يتم استعمالها بشكل يومي لنقوم بتنظيف الملابس والمفروشات والمحارم بها ونقوم بتجفيفها ولكن بعد استخدامنا الغسالة لغسل الكثير من الملابس هل فكرتم يوما ان تقومو انتم بغسل الغسالة وتنظيفها حتى تعطيكم النتائج المرجوة ؟
نعم وبالاخص فى هذه الايام حيث يدخل فصل الشتاء وتزداد برودة الجو يجب عليكم تنظيف الغسالة من وقت لاخر لتتخلصون من الترسبات التى تتكون بعد كل غسله وتجعل رائحة الغسالة كريهه وغير نظيفه .حتى انكم في بعض المرات بعد دورة الغسيل تكون الملابس خرجت نظيفة ولكن رائحتها كريهة وغير محببة .
لذلك عليكم تطبيق فكرة اليوم وهيا وصع الملح والخل فى غسالتها وعمل دورة غسيل بالماء البارد ودون وضع اي منظفات وقومى بتشغيل دورة غسيل صغيرة وبذلك تكونين قد نظفتى الغسالة بكل بساطة وبدون تكلفه وتخلصتى من كافة المواد التى كانت عالقه بها والتى بعد فترة كان بامكانها تعطيل الغسالة عوضا عن الرائحة الكريهة التى كنت تخرج منها .
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