هكذا تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمزيف!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

زيت الزيتون من أهم الزيوت في العالم التي تتمتع بمنفعة وفوائد صحية وجمالية جمة.



ويساهم زيت الزيتون في تقليل الوزن وإزالة الكولسترول في الدم فضلاً عن الكثير من العوامل الأخرى الجيدة، وللاستفادة من زيت الزيتون على كل شخص أن يعرف كيف يميز بين الزيت الأصلي والمزيف، إليكم هاتان الطريقتان:

Advertisements

الطريقة الأولى: أحضر وعاء وضع فيه مقدار كوب صغير من زيت الزيتون، اغلقه ثم ضعه في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد، أخرجه من الثلاجة، فإذا كان متجمداً ومتماسكاً، فهو الأصلي، وفي حال النتائج المعاكسة فهو زيت مغشوش.

الطريقة الثانية: طريقة اختبار التذوق، غالباً ما يكون فيها طعم الزيت الأصلي مرير، لاذع، حار، وهي نتائج تؤكد على أن الزيت يحتوي على مستويات عالية من مادة البوليفينول، تلك المركبات النباتية المضادة للأكسدة التي تجعل منه زيتاً ممتازاً.

وفي حال كان زيت الزيتون يتمتع بطعم يحرق الجزء الخلفي من الحلق، فهناك احتمالات بأن يكون زيت مغشوش.