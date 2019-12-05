لهذا السبب.. لا تغسل أسنانك بعد تناول الطعام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة حديثة أن المواد الغذائية التي تحتوي على درجة حمضية عالية تتسبب في إصابة الأسنان بالتسوس.



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ونصحت الدراسة بالتمهل في غسل الأسنان بعد تناول الطعام، على أساس أن درجة الحموضة والقلوية في الفم 7، وعندما نتناول شيئا يحتوي على عناصر حمضية تنخفض هذه الدرجة.

ويقول الرئيس السابق لأكاديمية طب الأسنان د. جيفري كول أن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها للمساعدة بدلا من تنظيف الأسنان بالفرشاة، مثل المضمضة بالماء أو باستخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا، بما يساعد على تحقيق التوازن بين الحموضة والقلوية، ويمنع البلاك من إنتاج مزيد من الأحماض، وينصح أيضا بمضغ العلكة الخالية من السكر، أو مضغ قطعة من الجبن لأنها تقلل من درجة الحموضة.

ويشرح طبيب الأسنان جيفري كول ما يحدث عند التسرع في غسل الأسنان: "عندما تريد الحفر على الزجاج تستخدم حمضاً ومادة كاشطة، وهذا ما يحدث إذا شربت الصودا أو مشروباً رياضياً ثم قمت بغسل أسنانك. لكن لو أعطيت فمك بعض الوقت، حوالي نصف ساعة، سيقوم لعابك بتحييد الأحماض".