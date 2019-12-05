اليابان تعتزم إرسال 270 من أفراد البحرية إلى الشرق الأوسط لحراسة السفن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة رويترز عن صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية أن اليابان تعكف على إعداد خطة لإرسال نحو 270 من أفراد البحرية إلى الشرق الأوسط لحماية السفن التي تنقل إمدادات لليابان، وذلك بموجب قانون يتيح نشر قوات للأبحاث وجمع المعلومات.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يبحث القيام بزيارة للشرق الأوسط في يناير تشمل السعودية والإمارات.

وتحتفظ اليابان بعلاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران وتقول إنها لن تنضم إلى أي تحالف أمريكي لحماية السفن التجارية في المنطقة.

وقالت صحيفة نيكي إن الحكومة ستقترح نشر سفينة حماية واحدة‭‭‭‭ ‬‬‬‬وطائرة للدورية من قوة الدفاع الذاتي البحرية للمشاركة في مهمة لمدة عام يمكن تجديدها سنوياً. وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليابانية تعتزم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة بحلول نهاية العام.

وتأثرت تجارة السلع العالمية هذا العام جراء الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية دولية ألقى حلفاء اليابان الغربيون باللوم فيها على إيران التي نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران و6 قوى عالمية في 2015، وأعاد فرض عقوبات عليها أصابت اقتصادها بالشلل.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من إيران بسبب العقوبات الأمريكية لكنها تتوق إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط الذي تحصل منه على الجزء الأكبر من وارداتها النفطية.

وحاول رئيس الوزراء الياباني دون جدوى تخفيف التوتر بين الجانبين.

وذكرت وكالة كيودو أن إيران اقترحت أيضاً زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لليابان لمحاولة حل الأزمة النووية الإيرانية مع واشنطن.