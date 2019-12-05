قتيلان في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربور الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل عنصر في البحرية الأمريكية شخصين بالرصاص وأصاب ثالثاً بجروح الأربعاء في حوض السفن الحربية التابع لقاعدة بيرل هاربور في هاواي، قبل أن يقدم على الانتحار، بحسب ما أعلن مسؤول في البحرية الأمريكية.

وقال العميد البحري روبرت تشادويك إن القتيلين والجريح موظفون مدنيون لدى وزارة الدفاع الأمريكية، مشيراً إلى أن الجريح نقل إلى المستشفى وهو في حال «مستقرة».

وجرى حادث إطلاق النار في حوض السفن التابع للقاعدة، على ما أوضحت السلطات.

وأفاد تشادويك أن مطلق النار هو «على ما يُعتقد» عنصر في البحرية متمركز في الغواصة النووية الهجومية «يو إس إس كولومبيا»، مشيراً إلى أنه انتحر «على ما يبدو».

وقال شاهد نقلت إفاداته وسائل الإعلام المحلية إنه رأى عنصر البحرية يطلق رصاصة على رأسه.

وأوردت وسائل الإعلام أن الحادث وقع على مقربة من «يو إس إس كولومبيا» التي كانت في ذلك الوقت قيد الإصلاح في الحوض.

وقال شاهد كان في القاعدة عند حصول الوقائع، متحدثاً لشبكة «هاواي نيوز ناو» التلفزيونية المحلية، إنه سمع أصواتاً، مضيفاً «تبين لي أنه إطلاق نار، وحين نظرت، رأيت مطلق النار... يوجه السلاح إلى نفسه».

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بالحادث.

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام حوادث إطلاق نار ووصلت حصيلة القتلى بالرصاص، بما في ذلك عمليات الانتحار، إلى حوالي 40 ألف قتيل عام 2017.