شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستجرام» تضع حداً أدنى لسن المشتركين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «إنستجرام» التابعة لـ«فيسبوك» أنها ستطلب من المستخدمين الجدد تأكيد أنهم يبلغون من العمر أقله 13 عاماً عندما ينضمون إليها.
وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة «إنستجرام» على الامتثال لقانون الولايات المتحدة وسياساته الخاصة التي تتطلب من أي مستخدم لأي وسيلة تواصل على الإنترنت ألا يقل عمره عن 13 عاماً.
وجاء في إحدى مدونات «إنستجرام»: «إن طلب هذه المعلومات سيساعد على منع الأشخاص دون السن القانونية من الانضمام إلى إنستجرام، ويساعدنا على إبقاء الشباب أكثر أماناً».
وقالت الشركة إن المعلومات المتعلقة بالعمر لن تكون مرئية للآخرين لكنها ستساعد على إنشاء «تجارب أكثر أماناً ومناسبة لسن مستخدمي هذه الشبكة الاجتماعية التي تضم أكثر من مليار مستخدم».
ولم يتضح بعد كيف ستتصرف الشبكة إزاء المعلومات الخاطئة التي يقدمها المستخدمون والتي تعتبر مشكلة مستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من مقال على «تك كرانش» أشار إلى أن «إنستجرام» لم تحذو حذو معظم وسائل التواصل الاجتماعي في التحقق من أعمار المستخدمين ما قد يضع الشبكة في مواجهة تهمة انتهاك قانون حماية خصوصية الطفل عبر الإنترنت.
وأوضح المقال أن «إنستجرام» و«فيسبوك» تعملان على إغلاق حسابات أشخاص يشتبه في أنهم يبلغون أقل من 13 عاماً.
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