سلطان يفتتح اليوم دور انعقاد «الاستشاري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم «الخميس» أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك في مقر المجلس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء ووكلاء الوزارات ومديريها وأعضاء المجلس التنفيذي والمجالس البلدية ومديري الدوائر المحلية والأعيان.

يأتي الافتتاح بعد أن شهدت إمارة الشارقة، انتخابات المجلس الاستشاري للدورة الثانية مؤخرا حيث بلغت نسبة المشاركة على مستوى الإمارة 59,4% فيما صوت 26 ألفاً و600 ناخب وناخبة من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية البالغ 44 ألفاً و758 مواطناً ومواطنة ليتم انتخاب خمسة وعشرين عضواً وحققت المرأة تقدماً بفوز ثلاث مرشحات عن مدينة الشارقة ومنطقتي البطائح والحمرية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2019م بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للفصل التشريعي العاشر من خمسين عضواً وعضوة وارتفعت مشاركة النساء بنسبة بلغت 20 % بعدد عشر عضوات كما تتميز تشكيلة المجلس الجديدة بحصول ستة أعضاء على شهادة الدكتوراه في عدد من التخصصات العلمية المختلفة.

تبدأ وقائع الحفل باستقبال صاحب السمو حاكم الشارقة، بعدها يؤدي أعضاء وعضوات المجلس القسم أمام سموه.

يلي ذلك انعقاد الجلسة الأولى بإسناد الرئاسة إلى أكبر الأعضاء سناً، ثم يتم انتخاب رئيس المجلس الاستشاري وبعدها انتخاب نائب رئيس المجلس كما يطلع الأعضاء والعضوات على كافة القوانين التي صدرت في غياب المجلس.

بعد ذلك يتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر ويلقي كلمته بهذه المناسبة، تلي ذلك كلمة المجلس الاستشاري، ترحيباً بصاحب السمو الحاكم بعدها تلاوة الأمين العام للمجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان للمرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2019 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر.

وبعد انتهاء مراسم الافتتاح سيقوم المجلس بتشكيل لجانه وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ولجنة شؤون الأسرة ولجنة إعداد مشروع التوصيات ثم انتخاب المراقبين وتشكيل لجنة الرد على خطاب الافتتاح.