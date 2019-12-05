«الفجيرة للسياحة» تنظم «المباني التاريخية وطرق الترميم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: بكر المحاسنة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أعلنت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار عن تنظيم فعاليات مؤتمر الفجيرة الثالث بعنوان «المباني التاريخية وطرق الترميم» خلال يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، وذلك تزامناً مع «عام التسامح».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الهيئة، بحضور د. أحمد خليفة الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسعيد السماحي مدير الهيئة.

وأكد أحمد الشامسي أن المؤتمر يستضيف نخبة من المتحدثين ذوي الخبرة الواسعة في مجال الترميم وصيانة المباني التاريخية، ويسلط الضوء على أبرز المباني التاريخية التي تم ترميمها في الفجيرة وطرق صيانتها، إذ يوجد في الفجيرة أكثر من 60 مبنى تاريخياً تم ترميمها، بينها قلاع وحصون، كما يناقش المؤتمر الطرق والمواد المستخدمة في ترميم وصيانة المواقع التاريخية للمحافظة على قيمتها التاريخية.

وأشار سعيد السماحي إلى أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من تجارب الآخرين وتبادل الخبرات في مجال ترميم وصيانة المباني، كما سيتم تقديم دراسات في الترميم وصيانة المواقع الأثرية.