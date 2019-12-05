شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة للسياحة» تنظم «المباني التاريخية وطرق الترميم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أعلنت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار عن تنظيم فعاليات مؤتمر الفجيرة الثالث بعنوان «المباني التاريخية وطرق الترميم» خلال يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، وذلك تزامناً مع «عام التسامح».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الهيئة، بحضور د. أحمد خليفة الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسعيد السماحي مدير الهيئة.
وأكد أحمد الشامسي أن المؤتمر يستضيف نخبة من المتحدثين ذوي الخبرة الواسعة في مجال الترميم وصيانة المباني التاريخية، ويسلط الضوء على أبرز المباني التاريخية التي تم ترميمها في الفجيرة وطرق صيانتها، إذ يوجد في الفجيرة أكثر من 60 مبنى تاريخياً تم ترميمها، بينها قلاع وحصون، كما يناقش المؤتمر الطرق والمواد المستخدمة في ترميم وصيانة المواقع التاريخية للمحافظة على قيمتها التاريخية.
وأشار سعيد السماحي إلى أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من تجارب الآخرين وتبادل الخبرات في مجال ترميم وصيانة المباني، كما سيتم تقديم دراسات في الترميم وصيانة المواقع الأثرية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الفجيرة للسياحة» تنظم «المباني التاريخية وطرق الترميم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.