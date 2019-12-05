500 مستفيد من المخيم الطبي الـ11 في دبا الحصن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أطلقت جمعية الشارقة الخيرية المخيم الطبي الحادي عشر الذي استهدف الأسر المتعففة، والعمال ذوي الدخل المحدود، من منتسبي الهيئات والدوائر الحكومية في دبا الحصن. حيث أطلق المخيم ضمن مبادرات الجمعية في اليوم الوطني ال 48، وتضمن إجراء فحوص طبية في الأنف والأذن والحنجرة والأسنان والتغذية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والروماتيزم والمفاصل، وفحص العيون وتشخيص اضطرابات النطق، والأمراض الصدرية والباطنة.

وحظي المخيم بحضور كبير للأسر المتعففة ونحو 500 عامل.

وقال علي محمد السلامي، مدير إدارة الجمعية في دبا الحصن، إن إطلاق المخيم الطبي، مشروع ناجح لما يتضمنه من فحوص في مختلف التخصصات، للأسر المتعففة وأبنائها والعمال، ليكون توعية صحية لهم وتعريفهم بأساليب الوقاية السليمة. وقال إن الجهات الداعمة والمتعاونة، أكدت حجم الترابط والتعاون مع الجمعية، حيث اشترك مستشفى المغربي للعيون، وصيدلية لصرف الأدوية مجاناً.