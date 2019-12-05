انطلاق فرسان الصحراء في رحلة الهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس، رحلة الهجن التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للعام السادس، وذلك بمشاركة 11 شخصاً يمثلون 6 دول.بدأ فرسان الصحراء الرحلة بقيادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، من منطقة مندر الأصلاب توجهاً نحو جسيورة على خط سير تم إعداده مسبقاً ، لتمضي القافلة في أغوار الصحراء عبر محمية قصر السراب مروراً بمنطقة شاه والثروانية وشمال العصب وحصن الظفرة ومحمية المرزوم والشبيكة وبوقرين وشمال رزين وغابات الحفار والعجبان وسيح السلم حتى تحط القافلة رحالها في القرية التراثية بالقرية العالمية، على أن تستغرق الرحلة 14 يوماً تقطع فيها نحو 65 كيلومتراً في اليوم الواحد وذلك وفقاً للأحوال الجوية.رحبت هند بن دميثان القمزي، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالمشاركين، وأعربت عن تقديرها لكل من أسهم في إنجاح الفعالية عبر السنوات الماضية سواء من فرق العمل أو المشاركين أو الجهات الأخرى المتعاونة وقالت: أثبتت الفعالية طوال الأعوام الماضية نجاحها وباتت تستقطب أشخاصاً من حول العالم، ممن تواصلوا مع المركز رغبة منهم في خوض هذه المغامرة للتعرف على التراث الحقيقي للإمارات، وهذا ما يجعل منها حدثاً يضع كل مشارك في دائرة الضوء، فهو السفير الذي سيعود لوطنه ويروي للأهل والأصدقاء قصصاً لم تعد مألوفة، عن كيفية الارتحال على ظهور الهجن ونصب الخيام وتوسّد رمال الصحراء والعمل بروح الفريق الواحد لإعداد المخيم والزاد وإطعام الجمال والعناية بها ومن ثم الترحال على ظهورها لساعات طوال.وأضافت بن دميثان: نفتخر بإطلاق الرحلة في وقت مبكر، فهي هذا العام تعد امتداداً لاحتفالية اليوم الوطني ال 48، وهي مناسبة غالية علينا جميعاً وتتماشى وأهداف المركز الرامية إلى الاحتفاء بموروثنا الثقافي.كشفت هند بن دميثان عن مشاركة طفلين يبلغان الخامسة من العمر في هذه الرحلة وأكدت: نحن فخورون باستقطاب أعداد أكبر من مواطني الإمارات في هذه النسخة، لنتمكن من الموازنة بين عدد المواطنين والمقيمين، إضافة إلى المفاجأة التي أسعدتنا كثيراً وهي مشاركة الطفلين عبد الله وحمدان. آملين أن يمثلا قدوة للأطفال، وهي أيضاً تجربة تساعدنا على التطلع نحو أفق جديد لفتح باب مشاركة الأطفال برفقة ذويهم.

700 متقدم

تضم رحلة الهجن هذه النسخة مشاركين من الإمارات وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألبانيا، وتم اختيارهم من وسط 700 متقدم للرحلة، وذلك بناء على التزامهم في التدريبات الإلزامية بالعزبة المخصصة من قبل المركز، إلى جانب اجتيازهم لكل الامتحانات المطلوبة للمشاركة في هذه الرحلة. وقالت المشاركة مريم محمد من الإمارات: سمعت عن الرحلة منذ ثلاثة أعوام وراودتني فكرة الانضمام إلى القافلة منذ ذلك الوقت، فأنا أحب التراث منذ صغري، إلا أنني لم تتح لي الفرصة سوى هذا العام فقررت المشاركة.

وكان المركز أعلن عن انطلاقة مبكرة للنسخة السادسة من رحلة الهجن التي لاقت رواجاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، لاسيما وأن عدد المتقدمين لرحلة العام الماضي بلغ نحو 1000 شخص، بينما تقدم للتسجيل أكثر من 700 شخص هذا العام، وذلك فور الإعلان عن الرحلة على هامش المعرض الدولي للصيد والفروسية أكتوبر الماضي. وتختلف رحلة الهجن عن مثيلاتها وتصب أهدافها في التركيز على عيش الأجواء الحقيقية وليس تهيئتها من منظور سياحي وتعتمد على التدريبات المكثفة من قبل المشاركين لاحتراف عملية امتطاء الهجن وامتحان قدرات المشاركين الفردية وعزيمتهم لخوض تحدٍّ جديد في الصحراء المترامية وسط طرق وعرة وتلال رملية وحلة تتطلب منهم النزول ودفع الهجن لاجتيازها ولياقة بدنية وقدرة تحمّل عالية، والانعزال التام عن حياة المدينة، والالتزام بتعليمات قائد الرحلة لمدة تصل إلى نحو أسبوعين حتى الوصول إلى المحطة النهائية.

أرقام جديدة

كانت القافلة في النسخة الماضية قطعت 700 كيلومتر في 14 يوماً على ظهر الجمال، إذ واجه المشاركون تحديات جمّة وركوب الهجن لنحو 10 ساعات يومياً، ويعتبر اجتياز هذه المسافة في هذا الوقت رقماً يصعب تحقيقه.