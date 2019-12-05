دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إنفوجرافيك: خسائر يومية هائلة تتكبدها الدول عند قطع الإنترنت

لا شك أن شبكة الإنترنت أصبح وجودها لا غنى عنه في عالمنا المعاصر، خاصة مع التحول الرقمي الذي شهده العالم خلال السنوات الماضية، والاعتماد بشكل شبه كامل عليها في مختلف الأعمال اليومية، سواء على مستوى الأفراد أو الدول.

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وهذا ما يجعل انقطاع الإنترنت عن أحد الأماكن لفترة معينة يتسبب في خسائر كبيرة، قد تتطور إلى خسار فادحة بالنسبة للدول، حيث أن شبكة الإنترنت تربط بين مؤسساتها المختلفة، بما ينعكس على اقتصادها كذلك.

وجاء في تقرير حديث نشره موقع NetBlocks أن دولة إيران التي قامت مؤخراً بقطع الإنترنت في كل أنحاء البلاد، تكلفت خسائر وصلت إلى 61 مليار دولار تقريباً في اليوم الواحد.

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وقد قام موقع روسيا اليوم بنشر احصائية توضح الخسائر الاقتصادية اليومية التي تتكبدها عدد من الدول الكبرى حول العالم عند انقطاع خدمة الإنترنت فيها، يمكنكم التعرف عليها من خلال الإنفوجرافيك التالية.

© alqiyady إنفوجرافيك: خسائر يومية هائلة تتكبدها الدول عند قطع الإنترنتالمزيد:

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