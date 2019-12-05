شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب سعوديون يحتفلون بذكرى البيعة الخامسة للملك سلمان على طريقتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى 500 طالب بـ المملكة العربية السعودية بمدرسة اليرموك الابتدائية فى مدينة صفوى بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث عرضوا رسمة للعاهل السعودى، والتى اعتبرت أكبر صورة رسمت باليد على قماشة طولها 27 مترا، وفقا لصحيفة اليوم السعودية.

ووفقا للصحيفة قال قائد مدرسة اليرموك الابتدائية بصفوى فؤاد عبد الواحد: نعمل على تربية النشء منذ الصغر ليخلصوا الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالى، واليوم يدوي 500 طالب بحناجرهم بذكرى البيعة الخامسة، وترفرف أيديهم براية التوحيد، مرددين النشيد الوطنى بمدرستنا اليرموك، وأمامهم أكبر صورة للملك رسمتها أيديهم الصغيرة على قماشة طولها 27 مترا، وقد توافدت الفصول على التوالى للقيام بالصنيع نفسه.





مبينا أن ذكرى البيعة تنطلق من عمق التاريخ وشموخ الحضارة وروعة ورقي الحاضر ونهضة المستقبل. ومنها نتعلم كيف نؤسس وطنا عظيما شامخا ونبني مستقبلا رصينا، وطنا شامخا بحجم المملكة العربية السعودية وقيادتها، كـ"سلمان الحزم" و"محمد العزم"، هو صرح عملاق بين الأمم حق لشعبه أن يفخر به.

وقال: إن رؤية سيدى ولى العهد 2030 أصبحت أنموذجا بين دول العالم؛ لما لها من أثر عظيم في مسيرة مستقبل الوطن وصناعة حضارته، وستدرك الأجيال القادمة الأبعاد الحضارية والإنسانية التى تنطوى عليها تلك الرؤية التي أعادت توجيه البلاد إلى التنمية والبناء.