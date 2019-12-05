شكرا لقرائتكم خبر عن القبس: ارتفاع الأمية فى الكويت بين المقيمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية كويتية رسمية حديثة عن تزايد أعداد الكويتيين الحاصلين على درجتى الدكتوراه والماجستير خلال الفترة من يونيو 2018 حتى الشهر نفسه من 2019 إلى 4633 مواطناً، "الماجستير 2466، والدكتوراه 2167"، ووفق الإحصائية شكل المقيمون 65% من حملة شهادات الماجستير فى سوق العمل، وحاز 1812 منهم الدكتوراه.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية كان من اللافت وجود 146 أمياً فقط من بين الكويتيين، مقابل 90 ألف أمى من المقيمين، ومنهم أيضاً 1.2 مليون من مختلف الجنسيات يقرأون ويكتبون فقط "من غير الحصول على شهادات".

وبلغ إجمالى عدد العاملين الجدد فى الكويت ممن يحملون الشهادات الجامعية، سواء من المواطنين أو الوافدين 7486 عاملا، في حين بلغ إجمالي عدد العاملين من الكويتيين حملة الشهادات الجامعية 118 الفاً يقابلهم 144 ألفا من الوافدين.

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وأظهرت البيانات انخفاض إجمالي أعداد المقيمين العاملين فى القطاع الحكومى بنحو 4086 فردا لتستقر أعدادهم عند 120 الف عامل، فى حين شهد القطاع ذاته زيادة فى أعداد الكويتيين 12511 مواطنا خلال عام ليكون إجمالى أعدادهم 340 الف كويتى تقريبا، مقارنة مع احصائيات العام الماضى.

وبلغ إجمالى قوة العمل فى الكويت مليونيين و821 ألف شخص بزيادة 101770 عن العام الماضى، فى حين كانت الأعداد فى القطاع الخاص هى الأعلى بنسبة الزيادة للمقيمين فى الكويت ليكون الإجمالي مليون و613 شخص يقابلهم 63867 مواطنا.

وفى القطاع الحكومى بلغ إجمالى العمالة 455 ألف شخص منهم 340 الف كويتي و 120 الف مقيم، وكانت الغلبة للذكور في القطاع بـ172 الف مواطن و78 الف مقيم، في حين شكلت الاناث الاقل في الاعداد بـ167 الف كويتية و41 الف وافدة. وعن القطاع العائلي استقرت الأعداد عند 684 الف عامل بعد أن كانوا 637 الفا خلال العام الماضي، إلى ذلك بلغ إجمالي عدد العمالة غير الكويتية المسجلة في القطاعات الثلاثة في الكويت مليونين و417 الف عامل يقابلهم 403 آلاف 764 كويتيا.

وبحسب الإحصائيات فإن الجالية الآسيوية في الكويت حتلت العدد الأكبر من حيث إجمالي عدد العمالة في القطاعات المختلفة بإجمالي مليون و687 الف عامل تليهم الجالية العربية بـ667 الفا ومن ثم الكويتيون يأتون ثالثا بـ403 آلاف، اضافة إلى وجود 42 الف افريقي %79 منهم في القطاع العائلي. أما العمالة الأوروبية فقد سجلت وجودا بـ9918 عاملا، منهم 8637 في القطاع الخاص و1272 في الحكومي إلى جانب 9 فقط في القطاع العائلي، يليهم حاملو الجنسيات الأميركية الشمالية بـ9456 فردا و879 من اميركيا الجنوبية و672 من استراليا.