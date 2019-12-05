قريباً .. تعيين 300 معلمة بديلة

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صحيفة الخليج الالكترونية
ذكرت مصادر أن وزارة التعليم ستعين قريباً 300 معلمة بديلة من الجامعيات، في الوقت الذي أعربت فيه باقي المعلمات البديلات عن أملهن في تمكينهن من الوظائف.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أنه تم توجيه المعلمات الـ 300 في اليومين الماضيين لإجراء الفحص الطبي بعد استكمالهن تسجيل رغباتهن المكانية بشقيها التعليمي والإداري في وقت سابق.
وأشارت إلى أنه جرى إغلاق الرابط الإلكتروني لاستكمال كل الإجراءات المتعلقة بالتعيين، موضحة أن المعلمات المتبقيات تعثرت في التعيين؛ بسبب نقص الأوراق، وحصولهن على مؤهل أقل من الجامعي.
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