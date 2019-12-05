شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطعمة خارقة تنظف كليتيكم.. فما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تلعب الكليتين عدة أدوار في الجسم، أهمها هو تصفية السموم المميتة وإزالتها. الكلى هي التي تزيل الفضلات النتروجينية من الجسم. من المنطقي إذن أن نحافظ عليها بصحة جيدة.



أفضل أطعمة تساعد في المحافظة على الأداء الجيد للكليتين.

من المؤكد أن الرياضة مهمة للصحة، ولكن الغذاء الجيد هو المفتاح للمحافظة على الكليتين وعلى الأعضاء الأخرى في حالة مثالية. من المهم أن نتجنب الأطعمة المصنعة والمواد المُضافة والأطعمة الغنية بالسكر. لكن بعض المأكولات التي تزعم أنها "صحية" قد تكون مسؤولة أيضاً عن تخريب صحة الكليتين مثل اللحوم الحمراء الغنية بالبروتين.

من أجل الحفاظ على صحة الكلى، فضلوا استهلاك الأطعمة المذكورة فيما يلي. فلديها القدرة على مضاعفة قدرة الكلى على تنظيف الجسم من السموم.

أطعمة تحافظ على كليتيكم سليمتين ونظيفتين

• زيت الزيتون

إنه أحد الأطعمة الأكثر فعالية على هذه القائمة. هذا الزيت مثالي لهؤلاء الذين يريدون أن ينظفوا كليتيهم. إنه مثالي لأولئك الذين يرغبون بتنظيف كلاهم. هذا الزيت المفعم بمضادات الأكسدة وبالمعادن يمكن إدخاله بسهولة في كل وجباتكم تقريباً.

• الماء

قد يكون الماء هو أحد أفضل الأغذية لصحة الكليتين. إنه يحافظ على رطوبة الجسم ويدرّ البول ويساعد الكليتين على التخلص من السموم. ليس هناك سائل آخر أكثر فعالية لتنظيف الكليتين والمحافظة على الصحة من الماء.

• البطيخ الأحمر

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هذه الفاكهة هي صديقة الكليتين بسبب غناها بالماء والفيتامينات والمعادن. ينصح بتناولها بانتظام بما أنها لذيذة ومنعشة في الفصل الحار.

• عصير الليمون الحامض

إذا كنتم تعانون من مشاكل ثانوية في الكليتين مثل الحصى، فعصير الليمون الحامض يفيدكم. هذا العصير يمتلك القدرة على تفتيت الحصى في الكلى. يمكنكم أن تشربوه مع القليل من الماء أو أن تضيفوه إلى السلطات.

• الثمار الحمراء

إنها غنية بمضادات الأكسدة. هذه المضادات مهمة للجسم كأهمية الماء، لأنها تساعد الكلى على التخلص من السموم بسرعة أكبر بكثير. كلما كان لونها داكناً أكثر، كانت مفيدة أكثر. فضلوا إذن التوت الأزرق، توت العليق والتوت الأسود.

• التفاح

المثل القديم "تفاحة في اليوم تبعد الطبيب" أثبت صلاحيته عبر العصور، وخصوصاً فيما يتعلق بالكلى. يحتوي التفاح على نسبة عالية جداً من الألياف التي تذوب في الماء والتي تساعد الجسم على التخلص من الفضلات والسموم.

• بذور القرع(اليقطين)

هذه البذور تحتوي نسبة عالية أيضاً من مضادات الأكسدة. يجب على الأشخاص الذين يرغبون في تحسين صحة كليتيهم أن يتناولوا القرع بانتظام. بالإضافة إلى خصائصها المفيدة للكليتين، بذور القرع ممتازة لباقي الجسم : إنها غنية بالبروتينات وبالمواد المغذية.

عندما تضيفون هذه الأطعمة البسيطة إلى غذائكم اليومي، فأنتم تساعدون كليتيكم على العمل بأفضل ما يمكن وتحافظون عليهما أطول وقت ممكن.