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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف عن شيئان في منزلك تمنعان عنك الإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكدت دراسة أجراها علماء صينيون من جامعة تشجيانج أن تناول القرنبيط والبطاطا والبصل يقلل من فرصة الإصابة بسرطان المعدة، ولكن تناول الجعة والمشروبات الروحية والملح والأطعمة المحفوظة تزيد من مخاطر إصابة الشخص بالسرطان، طبقا لصحيفة “تايمز” البريطانية.
وقالت الدراسة إن سرطان المعدة يتسبب فى وفاة نحو 13 شخصا كل يوم في بريطانيا، وتبلغ نسبة نجاة المريض به 15%،
موضحة أن الملفوف واللفت والكرفس تساعد أيضا في الحماية من المرض.
ويُعتقد أن المأكولات والخضراوات التي تحتوي على فيتامين “سي”، وعادة ما تكون في البطاطس تقوم بدور مضادات للأكسدة للمعدة.
ويقدر العلماء أن تناول 100 جرام من الفاكهة بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان 5%.
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