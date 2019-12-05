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الجَرَب يجتاح عددا من سجون المليشيا في صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الجَرَب يجتاح عددا من سجون المليشيا في صنعاء

متابعات_الخليج 365

اجتاح الجرب عددا من السجون التي تديرها مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.

 

وبحسب ما أفاد نشطاء، فإن السجناء طالبوا وزارتي الداخلية والصحة التي تسيطر عليهما الميليشيا التدخل لإنقاذ مئات السجناء الذين يعانون من انتشار الجرب في أوساطهم نتيجة عدم نظافة السجون وانعدام الرعاية الصحية للسجناء الذين يتكدسون بالآلاف داخل المعتقلات، وغالبيتهم بدون تهم فعلية.

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وسخر هؤلاء من حملة وزير الصحة الحوثي لإغلاق الصيدليات بسبب عدم تجديد الترخيص، مع إهمال المستشفيات والحالة الصحية التي وصلت إليها السجون، وقالوا إنه يركز اهتماماته على الظاهر الإعلامي أو في كل ما يخص جباية الأموال.

 

 

 

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