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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجَرَب يجتاح عددا من سجون المليشيا في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اجتاح الجرب عددا من السجون التي تديرها مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.
وبحسب ما أفاد نشطاء، فإن السجناء طالبوا وزارتي الداخلية والصحة التي تسيطر عليهما الميليشيا التدخل لإنقاذ مئات السجناء الذين يعانون من انتشار الجرب في أوساطهم نتيجة عدم نظافة السجون وانعدام الرعاية الصحية للسجناء الذين يتكدسون بالآلاف داخل المعتقلات، وغالبيتهم بدون تهم فعلية.
وسخر هؤلاء من حملة وزير الصحة الحوثي لإغلاق الصيدليات بسبب عدم تجديد الترخيص، مع إهمال المستشفيات والحالة الصحية التي وصلت إليها السجون، وقالوا إنه يركز اهتماماته على الظاهر الإعلامي أو في كل ما يخص جباية الأموال.
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