دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي علماء يكشفون فائدة للكوابيس هل تصدق هذا؟

كشف علماء جامعة جنيف، في دراسة بحثية جديدة لهم، أجريت على 18 شخصاً، أن الكوابيس التي يراها الإنسان في أحلامه الليلية تساعده في التغلب على الإجهاد خلال اليقظة، والكوابيس هي أحلام تحدث خلال مرحلة النوم التي تتميز بحركات العين السريعة "REM Sleep"، والذي يصاحبه شعور قوي بالقلق والخوف لا يمكن الفرار منه، وتحدث هذه الظاهرة غالباً في آخر النوم وغالباً ما تدفع النائم إلى الإستيقاظ وأحياناً لا يكون قادراً على استرجاع الأحداث التي دارت في حلمه.

خبر سار لعشاق القهوة: تناولها يوميا بهذه الكمية يحميك من هذه الأمراض alqiyady 1 خبر سار لعشاق القهوة: تناولها يوميا بهذه الكمية يحميك من هذه الأمراض

شاهد أيضاً: خبر سار لعشاق القهوة: تناولها يوميا بهذه الكمية يحميك من هذه الأمراض

ويفيد موقع Human Brain Mapping، بأن الدراسة شملت 18 شخصاً، حيث يراقب الباحثون نشاط أدمغتهم خلال فترة النوم، واكتشفوا أنه عندما كان هؤلاء الأشخاص يحلمون بأشياء مزعجة (كوابيس) كان الفص الجزيري والتلفيف الحزامي المسؤولان عن الإجهاد في الدماغ ينشطان.

وقد بينت نتائج المتابعة اللاحقة، أنه في فترة اليقظة كانت مناطق الدماغ المذكورة منخفضة النشاط.

ويذكر أن علماء جامعة كاليفورنيا في بيركلي، قد كشفوا سابقا أن سوء النوم يجعل الإنسان ضعيفا أمام الإجهاد ويرتفع عنده مستوى القلق.

اضطرابات النوم.. أخصائي بالنوم يكشف الأسباب والحلول alqiyady 1 اضطرابات النوم.. أخصائي بالنوم يكشف الأسباب والحلول

Advertisements

شاهد أيضاً: اضطرابات النوم.. أخصائي بالنوم يكشف الأسباب والحلول

يتكون النوم الصحي من مرحلتين تتناوبان أثناء الليل – إحداهما سريعة (مرحلة حركات العين السريعة) والأخرى بطيئة. وفي حال النوم لمدة ثماني ساعات ، تستغرق مرحلة النوم البطيء حوالي 80-90 دقيقة.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على رائج. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هناالمزيد:

بالصور: مسجون سعودي أقيم له عرس أحلامه داخل السجن

صور قد تكون صادمة لنجوم يأكلون بشراهة.. هل أحلام هي الأكثر حباً للأكل أم الأكثر عفويةً؟

فيديو: احتفالات العام الجديد 2018 تتحول لكابوس للحاضرين في استراليا

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي