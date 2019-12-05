مصرف لبنان المركزي يوّجه بوضع سقف للفائدة على الودائع

وفي تعميم اطلعت عليه "رويترز"، قال المصرف إن هذا سيطبق على جميع الودائع الجديدة، وتلك التي تم تجديدها، اعتبارا من الرابع من ديسمبر.
وبحسب التعميم، فإنه على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية، مشيرا إلى أن التدابير سارية لمدة ستة أشهر.
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وأوضح إن جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من ديسمبر، ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل.
وكان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، قد نقل خلال اجتماع، بيانات تظهر أن "المودعين سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف" منذ سبتمبر الماضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.