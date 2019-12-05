شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. تكون سحب رعدبة بالسعودية وطقسا معتدلا بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم، الخميس، تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من السعودية، وأجواء معتدلة وصافية فى البحرين والإمارات

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم ، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة،

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، الخميس، مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب أحياناً.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الإمارات

تشهد دولة الإمارت العربية المتحدة، طقسا صافيا. حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية.