شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية السعودية للسيدات: "الهوية" لمن تعدت 18عام أو الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عممت الأحوال المدنية السعودية، قرارا إلى الجهات المعنية، بنفاذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلزام السعوديات ، بالحصول على الهوية الوطنية، لتكون الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، إذ تم تحديد 13 جمادى الأولى 1441، أى الشهر المقبل كآخر موعد في هذا الشأن.

ونقلت جريدة عكاظ السعودية، أن التعميم أكد على المحافظات والإدارات الحكومية، والمشايخ والنواب إبلاغ المواطنين، والمواطنات بذلك، وما يترتب على عدم حصول المرأة على الهوية قبل التاريخ المحدد من غرامات لمن تجاوز سنها 18عاما فأكثر، وعدم تقديم خدمات لها من جميع الجهات الحكومية والأهلية، لحين حصولها على الهوية الوطنية.

وشدد التعميم على تسخير الأحوال المدنية كافة جهودها لمواجهة طلبات المستفيدات، في الوقت الذي تم فيه تكليف عدد من الأقسام النسائية بالعمل في الفترة المسائية من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء، ويجرى التنسيق حاليا مع عدد من الجامعات والكليات ومجمعات المدارس لتقديم الخدمة للطالبات والمنسوبات بالعربات والحقائب المتنقلة. وحث التعميم أولياء الأمور على التعاون في التعريف إلكترونيا بقريباتهم عن طريق نظام أبشر، وتمكينهن من الحصول على الهوية الوطنية.