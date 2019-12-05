ما لا تعرفه عن ثمرة الزنباع وفوائدها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نبات الزنباع يصنف من أنواع الحمضيات، و ثمرة الزنباع تشبه من الخارج ثمر الليمون ولكنها كروية و حجمها أكبر من ثمر الليمون و من الدّاخل تشبه البرتقال و يسمى الزنباع بالجريب فروت و الإسم العلمي يسمى باللّيمون الهندي و تم اكتشاف الزنباع قبل 1800 سنة من قبل المكتشف الإنجليزي "شادوك" في جمايكا.



ويعتقد أنّ الزنباع هجين ما بين البرتقال و البوملي وشجرة الزنباع هي من الأشجار دائمة الخضرة، ويصل طول الشّجرة حوالي من 5 إلى 6 أمتار، وأوراقها طويلة و لامعة و خضراء غامقة، ولون ثمر الزنباع اللون الابيض و اللون الأصفر و اللون الوردي و اللون الأحمر الدّاكن. ومذاق الزنباع أطيب من مذاق البرتقال والجريب فروت.

الزنباع نبته مهمّة نظراً لفوائدها العالية الكثيرة لصحة الجسم، وكل جزء من نبات الزنباع يمكن الإستفادة منه خصوصاً البذور والأوراق والثّمار نفسها، حيث يستخلص من أوراق شجرة الزنباع المضادات الحيوية، وينتج من بذور الزنباع زيت الزنباع الذي يستخدم في العطور ويعد زيت الزنباع أو الجريب فروت زيت مفيد لعلاج التعب وتصلب العضلات، ومنشط لعضلة القلب.

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و أيضاً تساعد على تحفيز الجهاز الهضمي والتّخفيف من عسر الهضم والغازات الموجودة داخل البطن كما انها مدر جيد للبول لإزالة الماء الزائد من الجسم، وبالتالي يمكن ان تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى واحتباس السوائل والتهابات المثانة والتهابات البول وومعالجة سرطان الثدي، وأيضاً زيت الزنباع يفيد في حالات الاكتئاب وفاتح للشهية.

ويصنّف الزنباع بما أنّه من الحمضيات يحتوي على نسبة عالية من فيتامين الف وفيتامين سي، مما يقوي جهاز المناعة وحماية الجسم من أمراض الشتاء خصوصاً الإنفلونزا ويعد عصير الزنباع عصير غني بالعناصر المفيدة لمرضى السكري، وسعرات حرارية أقل في العصير مفيد لمن يحرص على تخفيف الوزن وعمل الرجيم، ويدخل زيت الزنباع في صناعة الكريمات والصّابون ومستحضرات التّجميل وتدليك الجسم وكريمات الشعر والعطور.

تحتل الصين والولايات المتّحدة الأمريكية الريادة و المرتبة الأولى في إنتاج الزنباع أي ما يقارب 60% من الإجمالي العالمي ومن ثم تحتل المكسيك وجنوب أفريقيا، وتايلاند المراتب الأخرى وتحتل تونس المرتبة العاشرة في إنتاج الزنباع عالمياً.

تعرف شجرة الزنباع باسم شجرة اليوزو وتتحمل هذه الشجرة البرودة العالية على عكس الحمضيات الأخرى حيث تتحمل درجة حراراة تصل إلى ثمان درجات تحت الصّفر، و تتكيف أشجار الزنباع في المناطق السّاحلية ذات جو دافىء في فصل الشّتاء وكغيرها من الأشجار تتعرض ايضا للآفات و الحشرات مثل ذبابة فاكهة البحر المتوسط والبقع الفطرية التي تصيب الأوراق وأحيانا تتعرض لعفونة الجذور وإصابتها.