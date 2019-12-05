تعرف على اسباب تنميل أصابع اليد!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عندما تعاني من الخدر في الأطراف وخصوصاً اليد والأصابع فهذا يعني ضعف التدفق للدم عبر أوعية الدم في اليد والأصابع وقد يحدث ذلك لعدة أسباب يكون نتيجةً لطريقة النوم على اليد أو طريقة الجلوس الخاطىء وإذا زال السبب زال الخدر والتنميل.



أما إذا حدث تنميل في الأصابع على شكل وخز كالإبر بصورةٍ متكررةٍ ومستمرةٍ يجب عندها تحرّي ما هو السبب الحقيقي لذلك ومعرفتة وعلاجه، ومن هذه الأسباب إما أن يكون مرض السكري، وهو مرض يعد من أعراضه التنميل والوخز في الأطراف وخصوصاً الأصابع، لأنّ المراحل المتقدمة من مرض السكري تكون فيها شبكة الأوعية الدموية ضعيفة وهي الشبكة التي تغذي الأطراف العلوية والسفلية وربما يفقد الإنسان الإحساس بإطرافه في المراحل المتأخرة من المرض، وعلاج الخدر هنا هو السيطرة على مرض السكري وجعله ضمن المستويات الطبيعية للجسم.

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ومن الأسباب أيضاً نقص بعض الفيتامينات وخصوصا فيتامين b12 الذي يعد الفيتامين الأساسي الذي يحافظ على الخلايا العصبية ومن أعراض نقص هذا الفيتامين هو خدران وتنميل الأطراف وخصوصا أصابع اليد وهذا الفيتامين موجود في المشتقات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والأسماك والبيض وعلاج نقص هذا الفيتامين يكون بإعطاء المريض مكملات الفيتامين عن طريق الحقن أو الكبسولات الخاصة بالفيتامين وعند علاج الفيتامين تزول أسباب تنميل الأطراف والأصابع.

ومن الأسباب أيضاً التي تؤدي إلى خدران وتنميل الأصابع هو الأدمان على الكحول والمواد المخدرة لأنّ الكحوليات والمخدرات لها تأثير سلبي على أعصاب الإنسان وخصوصاً الأطراف وعند موعد الجرعه المعتاده تبدأ اعصاب الأنسان بطلب الجرعة ويؤدي ذلك إلى تنميل ووخز في الأطراف سواء في اليد أو الأرجل، وعلاج السبب هنا بالترك والإبتعاد عن المواد المخدرة والكحول لتقليل تأثيرها على أعصاب الإنسان لأنّ المخدرات خصوصاً تقوم بإتلاف الأوعية الدموية المسؤولة عن توزيع الدم على الأطراف.

وهناك أسباب أخرى نسردها بشكل سريع منها نقص الحديد في الجسم ونقص فيتامين ب1 وب6 والفشل الكلوي ومشاكل في فقرات العمود الفقري في الرقبة والظهر أو نقص إفراز الغدّة الدرقية والمصابين بمتلازمة النفق الرسغي وهم الذين يستعملون أصابعهم كثيراً في الأعمال اليومية ولفترات طويلة مثل الكتابة والطباعة وعازفي الألأت الموسيقية، وهنا نلفت النظر أنّ جميع هذه الأسباب فور توقّف السبب يذهب العارض وهو تنميل الأصابع، وأهم سبب ممكن أن يؤدّي إلى تنميل الأصابع هو العامل النفسي والخوف من المرض وكثرة التفكير فيه.