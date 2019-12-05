دراسة: النساء الأكثر عرضة للانتكاسات الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

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إنّ النساء اللواتي ينجين من النوبة القلبية معرّضات لخطر الإصابة بأمراض أخرى في القلب والأوعية الدموية أربع مرّات أكثر، وهذا بحسب نتائج دراسة قام بها باحثون من جامعة ليدن الهولندية.



أراد الباحثون دراسة حالات الوفاة لدى النساء اللواتي نجين من احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية، لذلك حللوا الملفات الطبية لـ 266 امرأة كنّ قد أصبن باحتشاء عضلة القلب عن معدّل عمر 42 سنة، و160 امرأة عانين من سكتة دماغية عن معدّل عمر 40 سنة، مقارنة بـ 782 امرأة لا يعانين أيّ أمراض. وقد تمّت متابعة هؤلاء النساء مدّة 19 سنة، حيث بلغ معدّل الموت المبكر في العام 2.4 لدى اللواتي لم يصبن بأيّ مرض، في حين ارتفع هذا الرقم 3.7 مرات لدى اللواتي عانين نوبة قلبية و1.8 أكثر لدى اللواتي كنّ ضحية سكتة دماغية. من هنا استنتج الباحثون أنّ النساء اللواتي ينجين من أوّل سكتة دماغية يصبن بها، معرّضات للانتكاس مجدداً، الامر الذي يستلزم بحسب النتائج التي نشرت في المجلة العلمية Jama of Internal medicine إلى اعتماد الوسائل الوقائية.