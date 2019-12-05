لن تصدق.. ملابس تحوّل صاحبها لمدمن مخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لجأ علماء ألمان إلى ابتكار بزة تمنح مرتديها إحساس من يقود السيارة تحت تأثير المخدرات، لنشر التوعية بشأن مخاطر الإقبال على مثل هذه الخطوة، التي غالبا ما تتسبب بوقوع حوادث سير.



وفي التفاصيل، ابتكر علماء من معهد ماير - هنتشيل في ألمانيا، بالاشتراك مع شركة "فورد" لصناعة السيارات، البزة لعرض آثار تعاطي مخدرات مثل القنب الهندي والكوكايين والهيروين وعقار النشوة، على قادة السيارات.

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ومن الآثار التي تظهر على المتعاطين، عدم القدرة على الإحساس بالزمن، وبالتالي سوء تقدير رد الفعل الملائم وتشوش الرؤية وارتعاش اليدين وعدم التوافق العضلي والعصبي.

وتنتج عن جهاز ميكانيكي في القفاز الخاص بهذه البزة، إرتعاشة مشابهة تماما لتلك الناتجة عن تعاطي المخدرات، مع إنبعاث ومضات مبهرة متقطعة في منظار زودت به البزة، مع صدور أصوات تشبه الهلوسة في سماعات الرأس، تضاهي تماما مظاهر إضطراب آليات الإدراك الحسي والحركي لدى المخمورين أثناء القيادة.

وخلال تجربة البزة، بدا الارتباك واضحا حتى على المحترفين في القيادة، إذ عجزوا عن الإتيان بالحركات البسيطة.