عادات نفعلها يوميا وتؤثر سلبا على الدماغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف موقع "medicalopedia"، عن عادات يومية يقوم بها الإنسان، كثير منها ما يؤثر بشكل خطير على الدماغ، كالإكثار من تناول السكريات التي تؤثر سلبا على المخ، مما يسبب سوء تغذية ويؤثر على نموه.



أهم هذه العادات:

عادات نفعلها يوميا تؤثر بشكل سلبي على الدماغ

1.قلة النوم:

أفادت دراسات أجرتها جامعة كاليفورنيا أن عدم الحصول على ساعات كافية للنوم، يؤدي إلى تلف المخ وضعف القدرة على التركيز.

2.عدم تناول وجبة الإفطار:

إذ يقلل من إمكانية حصول الجسم على الكمية الكافية من الجلوكوز، مما يؤدي إلى ضعف وبطئ في عمل وظائف الدماغ.

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3.التدخين:

يؤدي التدخين إلى إنكماش خلايا المخ، مما يزيد من نسبة الإصابة بمرض الزهايمر.

4. تغطية الراس أثناء النوم:

قد يزيد من نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى تلف خلايا المخ.

5.الإفراط في تناول الطعام:

يضاعف من نسبة الإصابة بتصلب شرايين الدماغ، مما يؤثر على ضعف القدرة الذهنية.

6.تناول كميات قليلة من المياه:

إذ يؤدي إلى الجفاف إلى خلل في وظائف المخ.