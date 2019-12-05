هل تساءلت يوماً عن سبب قرص البعوض لنا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نعتقد أن البعوض يقرصنا للحصول على الدم أو الغذاء، ولكن هذه المعلومة خاطئة، فالبعوض لا يتغذى على الدم، ولكن تلجأ إناث بعض أنواع البعوض إلى قرص الجلد للحصول على كمية من الدم، الذي تحتاجه لإنتاج بويضات ملقحة وناضجة، ولذا فإن جوع البعوض ليس هو السبب.



كما تشير مصادر علمية إلى أن تاريخ البعوض في الأرض يمتد إلى أكثر من 170 مليون سنة، وهناك أكثر من ألفي نوع من البعوض، القليل منها يتسبب في الملاريا وحمى الضنك وحمى غرب النيل والوادي المتصدع وغيرها من الأمراض التي تنتشر في المناطق الحارة والباردة والمعتدلة من العالم، وفي الدول النامية والمتقدمة.

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وبحسب باحثون، ينتقي البعوض ضحاياه عبر تقييم الرائحة وكمية ثاني أكسيد الكربون والمواد الكيميائية الممتزجة بسائل العرَق على الجلد.

والبعوض أكثر احتمالا لقرص الرجال، والأشخاص الذين فصيلة دمهم "O" والبدينين.

وينجذب إلى الحرارة، ولذا فإن ارتداء ملابس غامقة اللون حافظة لحرارة الجسم عن التبخر يزيد من عرضة انجذاب البعوض.