هل الخرشوف "الأرضي شوكي" للتخلص من الوزن الزائد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعاني الكثيرات من مشكلة الوزن الزائد، ويعتبر البعض اتباع حمية معينة امر مرهق، لذا تسعى السيدات للحصول على قوام رشيق دون عناء الجري وراء الحميات الغذائية والحرمان من بعض الاطعمة، واليوم نقدم لك نوع جديد من الاطعمة يساهم في تخيف الوزن وبنفس الوقت يشعرك بعدم الحاجة الى الطعام، انه الخرشوف!

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فالخرشوف يحتوي على نسبة عالية من الألياف والماغنيسيوم والكروم وفيتامين ج وحامض الفوليك والبيوتين والمانجنيز والبوتاسيوم وفيتامينات النياسين والريبوفلافين والثيامين وفيتامين أ، ويمكن استخدامه في الوقاية من الكثير من الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الكلى والكبد، اضافة الى ذلك وجد الخبراء انه ناجع في تخفيف الوزن لأنه من الاغذية التي تمنح الشخص الشعور بالشبع.

وتحتوي قطعة واحدة من الخرشوف على 10 غرامات من المواد البروتينية وتزود الجسم بـ 150 سعرة حرارية فقط، وهي غنية بالكالسيوم وحمض الفوليك، ولكونها غنية بالألياف الغذائية وفقيرة بالسعرات الحرارية فهي تعد من الأغذية المناسبة لمن يرغب بالتخلص من الوزن الزائد.