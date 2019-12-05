شكرا لقرائتكم خبر عن أول رئيسة بلدية فى الطائف السعودية: صلاحياتى تتساوى مع الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أول رئيسة بلدية في الطائف بالمملكة العربية السعودية، المهندسة هنوف البقمى ، أن البلدية النسائية التى تقود مهامها لا تختلف عن البلدية الرجالية في الخدمات، وتخدم النساء في الشؤون البلدية كاملة.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن رئيسة البلدية ، قولها إن صلاحياتها كمديرة الفرع النسائي تتماثل مع صلاحية مديري الفروع الرجالية، توافقا مع رؤية 2030؛ واضافت أن الرجال والنساء سواسية ولا اختلاف في نوع أو مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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وقالت البقمي : أشكر ولاة أمرنا على دعمهم لتمكين المرأة وأعتز بالثقة الغالية من الأمين، وموقعى كأول سيدة تترأس بلدية نسائية في الطائف يحملني المسؤولية ويدفعنى إلى بذل الجهد المتواصل، والقرار انعكس إيجابياً على الإنتاج وستزداد مراجعة النساء للبلدية".