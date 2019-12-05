شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 1886 وظيفة للمواطنين الإماراتيين بالقطاع الخاص فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، 1886 وظيفة خلال شهر نوفمبر الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص، توزعت بين 5 إمارات، هي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

وتنوعت تخصصات الشواغر بين مهندس معماري، ومساعد تطوير أعمال، ومهندس مدني، وأطباء في كافة التخصصات، وفني مختبرات طبية، ومهندس طرق، ومحاسب، ومهندس خدمات، ومهندس تنسيق حدائق، ومتدرب متخرج، ومدير حسابات، ومحلل مالي، ومهندس كمبيوتر، ومترجم تحرير، ووسيط أسهم، ومدير مبيعات، ومستشار قانوني، وموظف استقبال، ومدخلة بيانات، ومدير تطوير، ومشرف مبيعات، فضلاً عن كثير من التخصصات في قطاع التعليم.

وتصدرت دبي قائمة فرص العمل المعروضة للمواطنين في القطاع الخاص بنصيب 1241 وظيفة، تلتها أبوظبي بـ361 وظيفة، ثم رأس الخيمة بـ157 وظيفة، وعجمان رابعاً بـ91 وظيفة، والشارقة بـ36 وظيفة.

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في السياق ذاته، دعت الوزارة المواطنين إلى التطلع للعمل في وظائف غير تقليدية أهمها مجال تقنيات الواقع الافتراضي الذي يتيح العديد من الفرص وتشمل المهارات المطلوبة له البرمجة، والهندسة، وإنتاج المحتوى، فضلاً عن مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث أكدت أن 25% من مباني دبي سيتم إنشاؤها بهذه التقنية بحلول عام 2030.

كما نصحت المواطنين الراغبين في تحقيق أعلى درجات الفاعلية في المهنة المستقبلية، باكتشاف النفس أولاً من خلال نافذة «جوهاري» والاهتمام بمساحة المنطقة المفتوحة لزيادة الثقة بالنفس.