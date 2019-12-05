عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تطرح أنحف آيباد وماك بوك العام المقبل

الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف المسرب الشهير "MIng-Chi Kuo" أن شركة شركة أبل ستبدأ بدعم عدد من أجهزتها القادمة فى نهاية 2020 بشاشات Mini-LED.



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وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فسيكون على رأس تلك الأجهزة المحدثة بشاشات Mini-LED جهاز آيباد برو نسخة 12.9 بوصة، وكذلك جهاز ماك بوك برو نسخة 16 بوصة، إذ يزعم Kuo أن عدد الأجهزة التى ستزود بالشاشات الجديدة سيتراوح من 4 إلى 6 أجهزة من خطوط أبل الإنتاجية المختلفة.

يذكر أن شاشات Mini-LED تأتى بدقة وضوح عالية جداً ومميزات أفضل من OLED فيما يتعلق بسماكة الشاشة وعدد وحدات الإضاءة والتباين، لكنها تظل أكثر فاعلية فى الأجهزة المخصصة للأداء العالى والألعاب حيث أن استهلاكها للطاقة أكبر من شاشات OLED.

لكن فى نفس الوقت، فهناك بعض الشكوك حول هذه التسريبات خاصة وأن أبل ذكرت أن لديها خطة لإطلاق أجهزة آيباد برو جديدة بداية 2020 بالرغم من تحديثها الأخير لأجهزة الآيباد.