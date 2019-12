عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكثر 10 ألعاب تحميلا على أجهزة أيباد 2019

الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة أبل، عملاق صناعة الإلكترونيات الأمريكية، عن قائمة ألعاب الفيديو جيم التي حظيت بأعلى نسبة تحميل عبر أجهزتها الذكية المختلفة، ومنها أجهزة "أيباد" اللوحية، وذلك على مدار عام 2019.



وذكر موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، هذه القائمة، أن أبل أعلنت عنها في جزأين، الأول يضم قائمة الألعاب الأكثر في نسبة التحميل مجاناً من متجر أبل الإلكتروني.

والجزء الثاني يضم قائمة الألعاب الأكثر في نسبة التحميل بمقابل مادي، وذلك على أجهزة أبل "أيباد" اللوحية منذ بداية العام.

وجاء ضمن القائمة الأولى التي تضم أكثر 10 ألعاب تم تحميلها مجانا على أجهزة أبل "أيباد" منذ بداية 2019، في الصدارة لعبة Roblox، وفي المركز الثاني لعبة aquapark.io، وفي المركز الثالث لعبة Paper.io 2، وفي المركز الرابع لعبة Color Bump 3D، وفي المركز الخامس لعبة Magic Tiles 3: Piano Game.

فيما جاء في المركز السادس، لعبة Fortnite، وفي المركز السابع لعبة Polysphere - art of puzzle، وفي المركز الثامن لعبة Wordscapes، وفي المركز التاسع لعبة Tiles Hop - EDM Rush، وفي المركز العاشر لعبة Helix Jump.

وجاء ضمن القائمة الثانية التي تحتوي على أكثر 10 ألعاب تم تحميلها بمقابل مادي على هواتف آيفون في 2019، في المركز الأول لعبة Minecraft، وفي المركز الثاني لعبة Geometry Dash، وفي المركز الثالث لعبة Bloons TD 6، وفي المركز الرابع لعبة Plague Inc، وفي المركز الخامس لعبة Amazing Frog.

فيما جاء في المركز السادس لعبة Stardew Valley، وفي المركز السابع لعبة The Game of Life، وفي المركز الثامن لعبة Heads Up!، وفي المركز التاسع لعبة Terraria، وفي المركز العاشر لعبة Bendy and the Ink Machine.