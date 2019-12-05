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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في عملية سرية.. بريطانيا تعيد ذهبا بـ4 مليارات جنيه إسترليني إلى بولندا

الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

استعادت بولندا سبائك ذهبية بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني من بريطانيا، في عملية سرية للغاية، شاركت فيها طائرات ومروحيات وشاحنات عالية التقنية وأفراد من الشرطة المتخصصة.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 8000 سبيكة ذهبية تزن 100 طن نقلت عبر 8 رحلات ليلية من مطار في لندن لم يكشف عنه إلى مواقع عدة في بولندا على مدار أشهر عدة هذا العام.

وظل الذهب وديعة في بنك إنجلترا لعقود من الزمن، بعد نقله من بولندا عند اندلاع الحرب العالمية الثانية نتيجة مخاوف وقوعه في أيدي النازيين، لكن الحكومة البولندية استعادت الذهب لـ"دعم اقتصاد البلاد".

وتولت شركة "جي إس فور إنترناشيونال لوجيستكس" مهمة نقل الذهب، ووصفتها بأنها واحدة من أكبر عمليات نقل الذهب بين البنوك في العالم، ونشرت فيما بعد مجموعة من الصور لعملية النقل.

وقال المتحدث باسم الشركة إن الرحلة الأخيرة، التي جرت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت فيها شاحنات لنقل 20 صندوقا مليئة بالسبائك الذهبية من منشأة في شمال غرب لندن إلى مطار قريب في حراسة قوات الشرطة ومراقبة طائرة مروحية.

وبعد وصول الصناديق إلى المطار، تم ربطها جيدا داخل طائرة نقل من طراز بوينج 737 لنقلها إلى موقعين في بولندا.

واستقبلت الصناديق في بولندا وحدة من القوات الخاصة تابعة للشرطة، وحملتها على متن 3 شاحنات مصفحة قبل نقلها إلى خزائن تابعة للبنك المركزي البولندي في مواقع غير معلنة.

وقال بول هولت المدير العام لشركة "جي إس فور إنترناشيونال لوجيستكس": "جرى كل شيء بسرية تامة، وكان من المهم للغاية أن يتم كل شيء بشكل جيد".

وأعلن رئيس البنك المركزي البولندي آدم جلابنسكي، الإثنين، اكتمال نقل الذهب، وقال في بيان صحفي: "احتفالا بعودة الذهب إلى بولندا، سيصدر البنك المركزي البولندي عملة على شكل شريط ذهبي في ديسمبر/كانون الأول".

طريقة نقل ذهب بولندا سرا عبر 4 قارات

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عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، كان البنك المركزي البولندي يحتفظ باحتياطي يبلغ نحو 80 طنا من الذهب بقيمة 90 مليون دولار في ذلك الوقت (ما يعادل 1.6 مليار دولار اليوم)، وكانت تعدها كنزا وطنيا.

عندما غزى النازيون البلاد في سبتمبر/أيلول 1939، وضعت خططا طارئة لإخراج احتياطي الذهب من البلاد لمنع وقوعه في أيدي رجال هتلر، وخلال السنوات الـ5 التالية، نقل الذهب عبر أكثر من 10 دول عبر 4 قارات للحفاظ على سلامته.

كانت أول رحلة للذهب إلى رومانيا، ووضعت وديعة في البنك المركزي الروماني، قبل شحنها إلى تركيا بمساعدة البريطانيين، ومن هناك نقل الذهب مرة أخرى في عربات شحن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، وكل هذه التنقلات تمت خلال شهر واحد.

عقب ذلك جرى نقل الذهب بحرا إلى فرنسا، بعد تأكيدات من إيطاليا - حليفة ألمانيا آنذاك - بعدم مهاجمة القافلة، وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، وصل الذهب إلى باريس وتم إيداعه في فرع بنك نيفيرز في فرنسا، وكان يفترض أن يظل هناك حتى انتهاء الحرب.

لكن غزو ألمانيا النازية لفرنسا، كان يعني ضرورة نقل الذهب مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل عندما نقلت قافلة من السفن الذهب إلى العاصمة السنغالية داكار قبل نقله إلى حصن فورت كايز، في دولة مالي.

بعد بضعة أسابيع استسلمت فرنسا للنازيين تاركة الذهب في قبضة الألمان، ورغم الجهود التي بذلها الجيش الفرنسي الحر بقيادة شارل ديجول للاستيلاء على الحصن وإعادة الذهب إلى بولندا، لكنه ظل هناك حتى عام 1942 عندما أطلق الحلفاء عملية "الشعلة" لغزو شمال إفريقيا.

كان من بين المشاركين في عملية الشعلة الرائد البولندي ستيفان ميكالسكي، مدير بنك "بولسكي إس إيه"، الذي أوكلت له مهمة العثور على الذهب واستعادته، أو معرفة مصيره.

وفي وقت لاحق من العام نفسه، ذكر ميكالسكي أن الذهب لا يزال في غرب أفريقيا، وبدأت بولندا في التفاوض لتحريره عام 1943، وفي عام 1944 جرت إعادة الذهب إلى داكار، وتم اتخاذ قرار شحنه بالكامل إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في عملية محفوفة بالمخاطر اكتملت بنجاح بحلول نهاية مارس/آذار من العام نفسه.

بمجرد وصول الذهب إلى الولايات المتحدة، تم تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء، الأول وضع في الاحتياطي الفيدرالي، والثاني نقل إلى بنك "كندا في أوتاوا"، والثالث وهو الأضخم نقل إلى بنك إنجلترا في لندن.

في الفترة بين مارس/آذار وأغسطس/آب 1944، تم شحن حصة بنك إنجلترا بكميات صغيرة في قوافل تحمل ذخيرة وإمدادات حربية، ترافقها مدمرات لتأمينها من القوارب الألمانية.

وعقب انتهاء الحرب نقل الذهب البولندي بأكمله إلى بنك إنجلترا، حيث ظل حتى وقت سابق من هذا العام، عندما أعيد جزء من هذا المخزون إلى بولندا باستخدام الطائرات.