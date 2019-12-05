شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد ضرورة التنسيق بين القوات المسلحة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ضرورة الحرص على التواصل والتنسيق بين القوات المسلحة العربية، معربا عن دعم الجامعة العربية لجهود دولها الأعضاء في شتى المجالات المشتركة، وخاصة العسكري منها الذي يمثل صمام الأمان للأمة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط، أمس الأربعاء، رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، وذلك على هامش أعمال الندوة 24 التي أقيمت بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من 1 إلى 5/12/2019، لإقرار الدراسة التي أعدها ممثلو الدول العربية حول موضوع "إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية".