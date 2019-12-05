شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مشروعا لتعزيز المنظومة الأمنية فى مطارات دبى خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي ، العميد علي بن لاحج ، عن 17 مشروعاً أمنياً وتطويرياً قيد الدراسة والتنفيذ تسعى الإدارة لإنجازها خلال 2020، بهدف تطوير المنظومة الأمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التأمين، ما سيسهم في تطبيق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ المهام وتحقيق إسعاد المسافرين والموظفين في مطارات دبي.

وأوضح أن أبرز المشاريع وأضخمها التي تعمل عليها شرطة دبي حالياً استحداث غرفة عمليات متطورة عالمياً سيتم تزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة.

وأضاف أن المشروع الثاني يعمل على إدخال برامج الموجز اليومي «ديلي بريف»، لضمان وتعزيز تبادل المعلومات واستلام التعليمات في أماكن مجهزة، إذ تم الانتهاء من تهيئة المكان للموظفين في مبنى 3، ويجري العمل على الانتهاء من إدخال «ديلي بريف» جميع المباني في مطارات دبي.

ويوفر «ديلي بريف» المناخ المناسب لمنح الموظفين الفرصة للدخول والحصول على المعلومات من أجهزة الحاسب الآلي، ونشر المعرفة والثقافة الأمنية والوظيفية عبر الشاشات الذكية ورفع مستوى الحس الأمني، بالإضافة إلى تسهيل إجراءاتهم وراحتهم ووصول الخدمات إليهم.

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وقال بن لاحج، إن الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي استخدمت كذلك التقنيات الذكية وخاصية التواصل المرئي لتعزيز التواصل المباشر بين القيادة والموظفين.

وتعمل حالياً على إعداد مشاريع تتعلق بمناطق التفتيش لراحة الموظفين وخلق بيئة عمل تسعدهم عبر تجهيز ما يقارب 88 استراحة لإسعادهم وإسعاد المسافرين.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء كذلك من إعداد غرف تفتيش مبتكرة تم توحيدها على مستوى مطارات دبي تعمل بطريقة الطي للتحكم بتوسيع المساحة وتحسين مستوى خدمة أصحاب الهمم أثناء عملية التفتيش.