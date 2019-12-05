شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الشهية».. آخر برامج جاري رودس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن أن الطاهي البريطاني الراحل جاري رودس، المعروف ب «طاهي المشاهير»، كان يصور برنامجاً بعنوان «دبي الشهية» لقناة «آي تي في»، وكان سعيداً جداً بحياته في الإمارة حتى قبل ساعات من وفاته بسبب نزيف في الدماغ عقب سقوطه بشكل مفاجئ في منزله.
ونشرت الصحيفة عدداً من الصور لرودس، يظهر فيها مدى سعادته أثناء تصويره البرنامج في صحراء دبي قبل 3 ساعات من وفاته.
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